Prozess: Attacke mit Hammer in Innsbruck war kein Mordversuch

Innsbruck – Kein Mordversuch, aber eine absichtliche schwere Körperverletzung: So entschieden am Donnerstag am Innsbrucker Landesgericht die Geschworenen nach einer brutalen Attacke im vergangenen April. Die beiden Angeklagten, der eine zum Tatzeitpunkt 20 und der andere gerade einmal 14 Jahre alt, sollen einen 21-Jährigen in Innsbruck mit Faustschlägen und Fußtritten gegen den Kopf attackiert haben. Dann überreichte der Jüngere dem Älteren einen Hammer. „Schlag ihn tot“, soll der 14-Jährige gefordert haben. Tatsächlich schlug der Erstangeklagte mit dem Werkzeug in Richtung Kopf des Opfers, der Jüngere versuchte gleichzeitig, die schützend vor das Gesicht gehaltenen Arme wegzureißen. Für die Staatsanwältin ein versuchter Mord. Der 21-jährige Innsbrucker hatte Glück – er kam mit Prellungen und Blutergüssen davon.