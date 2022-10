Beim „A21Digital Talent Day 22“ war Jugendliches Denken gefragt

Gemeinsam mit Schülern aus dem Belluno diskutierten Jugendliche aus Osttirol beim „A21Digital Talent Day 22“ am Campus in Lienz.

Lienz, Bruneck – Unternehmen suchen händeringend Fachkräfte, in den Schulen stehen Jugendliche voller Forschungsdrang und Enthusiasmus sowie geprägt vom selbstverständlichen Umgang mit digitalen Inhalten in den Startlöchern für ihre beruflichen Laufbahnen.

„Da geht es uns überall gleich. Wir wollen die Jungen motivieren und ihren Blick auf die Bedürfnisse und Angebote der heimischen Wirtschaft lenken“, sagt Barbara Bortot von der Confindustria Belluno Dolomiti, einer Organisation ähnlich der Wirtschaftskammer. Gemeinsam mit der Privatuniversität UMIT Tirol, Fraunhofer Italia und der Universität Innsbruck lud man gestern zum grenzüberschreitenden „A21Digital Talent Day 22“. Ähnliche Veranstaltungen haben bereits in München und Bozen stattgefunden. „A21Digital“ ist ein Verein, in dem Technologieunternehmen wie Intel vertreten sind.

Fadi Dohnal, zuvor wissenschaftlicher Leiter des Campus Technik Lienz, hat erstmals vor drei Jahren einen „Talent Day“ in Lienz veranstaltet. Inzwischen reichen die Kontakte nicht nur in das Südtiroler Pustertal, sondern bis nach Belluno. Erstmals waren gestern Schüler aus dem oberitalienischen Raum persönlich in Lienz zu Gast, um mit rund 100 ihrer Kollegen aus unterschiedlichen Osttiroler Schulen gemeinsam zu diskutieren. Über eine Videokonferenz live zugeschaltet waren weitere 60 Schüler aus Bruneck.

Wie unkonventionell sich Jugendliche vermeintlichen Problemen widmen, zeigt eine Projektarbeit, von der Barbara Bortot berichtete: Eine Schülerin aus der Region Alto Cadore fand eine einfache Lösung für das drängende Algenproblem in einem örtlichen See, nämlich die Verarbeitung der wuchernden Wasserpflanzen zu Schönheitsprodukten.

In Bruneck diskutierten die Jugendlichen beispielsweise zum Thema „Starke Frauen. Starke Zukunft“. In Lienz ging es in einem der insgesamt neun Themenbereiche um „Smart Home, Smart City“. Die Projektarbeit „New Work“ von Schülern der Handelsakademie Lienz gibt Einblick in die Erwartungen der Jungen an die Arbeitswelt: Die meisten wünschen sich flexible Arbeitszeiten.