Repair-Café in Imst am Samstag, Energiespar-Nachmittag am 21. Oktober

© Miteinand in Imst

Das Team des Repair-Cafés Imst freut sich auf die morgige Veranstaltung von 9 bis 12 Uhr am Gelände der LLA Imst.

Imst – Gleich zwei anstehende Veranstaltungen befassen sich in der Stadt Imst mit dem schonenden Umgang mit Ressourcen: Morgen Samstag findet in der LLA Imst ein Repair-Café statt, am Freitag, den 21. Oktober, liefert das e5-Team im Imster Rathaus wertvolle Tipps im Rahmen eines Energiespar-Nachmittags.