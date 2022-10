TT-Kommentar zu Armut und Koalition: Offenbarungseid in Schwarz-Rot

Kommentar Von Manfred Mitterwachauer

Der Umgang mit Armut in Tirol werde „die Reifeprüfung“ der neuen Landesregierung sein. Das schreibt das „Bündnis gegen Armut und Wohnungsnot“ ÖVP und SPÖ ins Stammbuch, noch bevor der schwarz-rote Koalitionspakt besiegelt und die Regierung bis 2027 angelobt ist. In Zeiten multipler und nicht enden wollender Krisen wird das derzeit auszuverhandelnde Regierungsprogramm tatsächlich weniger an seinen „Leuchtturmprojekten“ als an seiner Fähigkeit zum sozialen Ausgleich zu messen sein.

Rund 95.600 Personen gelten in Tirol als armutsgefährdet (weniger als 15.500 Euro/Jahr) – eine Zahl, erhoben im Durchschnitt für die Jahre 2018 bis 2020. Die aktuelle Teuerungskrise war da noch in weiter Ferne. Österreichweit, rechnen Statistik Austria und das IHS vor, können derzeit 940.000 Menschen die laufenden Ausgaben ihres Haushalts nur noch mit Schwierigkeiten decken. Obendrauf die Energiewende, die uns allen noch einiges abverlangen wird. Kurz: eine Gemengelage, die in sich die Gefahr nachhaltiger sozialer Verwerfungen birgt.

Wo Tirol in den kommenden fünf Jahren investieren soll und wo gespart werden muss, wird (spätestens am 25. Oktober) viel über den „neuen Stil“ der Neo-Koalitionäre VP und SP offenbaren. Und auch, welche Rolle dabei das „Soziale“ im neuen Regierungsprogramm einnehmen wird. Daran kann sich auch entscheiden, ob der Spalt, den Corona und Teuerung in der Gesellschaft verursacht haben, sich weiter öffnet oder doch noch zu kitten ist.