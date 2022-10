Fünf Menschen in North Carolina erschossen, Verdächtiger gefasst

Raleigh – In der Stadt Raleigh im Südosten der USA sind fünf Menschen durch Schüsse getötet und zwei weitere verletzt worden. Der Schütze habe in einem Wohngebiet beim Fluss Neuse in der Nahe eines Wanderweges das Feuer eröffnet, teilte die Polizei am späten Donnerstagabend (Ortszeit) mit. Nach stundenlanger Fahndung sei ein Verdächtiger in einem Haus gestellt und festgenommen worden. Es handle sich um einen jungen weißen Mann. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.