Schießerei in US-Bundesstaat North Carolina mit fünf Toten

Raleigh – In Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina gab es am Donnerstag eine Schießerei, bei der fünf Menschen ums Leben kamen, darunter ein Polizist, der nicht im Dienst war. Mindestens zwei weitere Personen, darunter noch ein Polizeibeamter, wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine Großfahndung nach dem Täter wurde eingeleitet, so die örtlichen Behörden.