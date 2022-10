TT-Analyse: Olympia 2026 rutscht im Eiskanal aus

Olympia 2026 durch die Hintertür in Innsbruck/Igls wäre eine durchaus zutreffende Kritik. Doch sie greift angesichts der überschaubaren Bob-, Rodel- und Skeletonbewerbe und des ohnehin um 29,4 Mio. Euro dringend zu sanierenden Olympiaeiskanals zu kurz. Was wirklich irritiert, ist die von den nationalen und internationalen Olympischen Komitees verbreitete Farce von der Rückkehr der Winterspiele zu ihren Wurzeln in den Alpen und zur neuen Nachhaltigkeit. Mit diesem „Wintermärchen“ bestätigen die Funktionärs-Olympioniken lediglich die Skepsis gegenüber Großevents. Innsbruck lässt grüßen. Aber lassen wir die Fakten sprechen.

In den vergangenen 16 Jahren wurden fünf neue „Olympic Sliding Centres“ in Cesana (Turin), in Vancouver, Sotschi, Pyeongchang und Peking aus dem Boden gestampft. Ganz zu schweigen, dass Cesana zwischenzeitlich wieder komplett abgebaut wurde, stellt sich die Sinnfrage bei so vielen neuen Bahnen, die mit enormen Kosten verbunden sind. Der Olympia-Austragungsort für 2026, Cortina d’Ampezzo, muss letztlich mit 80 bis 100 Millionen Euro für einen neuen Eiskanal rechnen. Nichts gegen Bob, Rodeln oder Skeleton: Als massentaugliche Sportarten können sie sicher nicht bezeichnet werden.