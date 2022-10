Kinderschutzzentrum Wörgl: Kampf gegen sexuelle Gewalt im Fokus

Kinder reagieren darauf unterschiedlich – vom sexualisierten Verhalten über Ängste bis zum Einnässen –, sind aber von Natur aus Nachahmer. „Wenn ein Kind eine sexualisierte Zeichnung fertigt oder mit Puppen etwas in dieser Richtung spielt, heißt das nicht automatisch, dass es Opfer von sexuellem Missbrauch geworden ist. Es zeigt aber, dass sich das Kind in einer Form damit beschäftigt“, erklärt Kuster. Das können auch Bilder im Internet oder in sozialen Medien sein. Bereits Volksschulkinder verfügen oft über eigene Smartphones, vernetzen sich in Chat-Gruppen. Ein Bild ist schnell verschickt. „Kinder können das Gesehene aber oft nicht verarbeiten“, meint Kuster. Und vor allem tun sie das unterschiedlich. „Schicke ein Bild an 13 Kinder und du erhältst 20 Reaktionen“, sagt Wabscheg. „Eltern sollten hier wirklich sensibel sein und hinschauen“, appellieren die Frauen. Und vor allem eine Atmosphäre schaffen, damit Kinder sich trauen, über das Erlebte zu reden. „Oft haben Kinder Schuldgefühle, weil sie das Bild verschickt haben oder sie eine Berührung zugelassen haben. Hinzu kommt, dass sie spüren, wenn Eltern selber überfordert sind. Sie wollen sie nicht mit ihren Sorgen zusätzlich belasten“, meint Mayer. Zentral dabei ist, dass Kinder ihren Körper benennen können. „Das kann in ihrer eigenen kindgerechten Sprache sein, aber es muss klar sein, was gemeint ist.“