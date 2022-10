Alpines Leben im Klimawandel im Fokus beim Geoforum in Niederthai

Niederthai – Kommende Woche wird das zweite Dutzend Geoforum Umhausen in Niederthai vollgemacht. Seit 24 Jahren nimmt die Fachtagung, die heuer am 20. und 21. Oktober stattfindet, aktuelle Naturereignisse und auch das praktikable Leben im Klimawandel unter die Lupe. So steht es durchaus „unter dem Aspekt des Klimawandels“, wie Präsident Gunther Heißel betont. Allerdings geschehe „dies – im Unterschied zur Diskussion in der Öffentlichkeit, die auf die Auswirkungen der Treibhausgase im Wesentlichen im Hinblick auf das Kohlendioxid fixiert ist – durch die Behandlung von Aspekten, die es den Menschen in den alpinen Regionen selbst ermöglichen, die Auswirkungen des Wettergeschehens zu kontrollieren und auch zu minimieren“.