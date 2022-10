Drei Verletzte bei Kollision auf Kreuzung in Innsbruck

Innsbruck – Am Donnerstagabend wurden insgesamt drei Personen bei einem Unfall in Innsbruck verletzt. Gegen 20.15 Uhr stoppte ein 21-jähriger Autolenker an der Ampel an der Kreuzung Mitterweg/Bachlechnerstraße, weil diese auf Rot stand. Der Einheimische wollte links abbiegen. Zur gleichen Zeit hielt eine 77-Jährige an der gegenüberliegenden Kreuzung von Fischnaler- und Bachlechnerstraße an. Die Frau wollte mit ihrem Pkw geradeaus fahren.