Belästigungsklage gegen Gooding Jr.: Schauspieler muss nicht in Haft

New York – Oscar-Preisträger Cuba Gooding Jr. (54) kommt in einem Verfahren wegen Belästigungsvorwürfen um eine Haft herum. Der Schauspieler, der im vorigen April vor Gericht in New York seine Schuld eingeräumt hatte, habe nun alle Auflagen erfüllt, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft dem Sender CNN mit. Gooding war am Donnerstag vor Gericht erschienen. Er musste in diesem Jahr unter anderem an weiteren Verhaltenskursen teilnehmen.