Italienische Polizei machte Millionen-Drogenfund in Bananencontainer

Livorno – Die italienische Polizei hat in der Toskana Kokain im Wert von mehreren Millionen Euro sichergestellt. Polizisten der Guardia di Finanza und des Zolls fanden die Pakete im Hafen von Livorno in einem Überseecontainer aus Ecuador, in dem Bananen und tropische Früchte lagerten, wie die Behörden am Freitag mitteilten.