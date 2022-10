8800 Meter und 1900 Höhenmeter: Streif ruft zur World Extreme Run Challenge

Kitzbühel – Die wohl berüchtigtste Ski-Abfahrtspiste der Welt ist auch ohne Schnee ein Magnet für Sportbegeisterte. So geht es auch an diesem Wochenende auf der Streif und in Kitzbühel rund, wenn die zweite Auflage der World Extreme Run Challenge über die Bühne geht. Ziel der Organisatoren ist, ein einzigartiges Erlebnis zu vermitteln und noch dazu den Reingewinn der heimischen Talenteförderung zu widmen.