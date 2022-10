Gut zu essen: Was man alles über Wildbret wissen sollte

Ob vor einem ein Stück Rehfleisch oder doch ein Hirsch liegt, lässt sich an der Farbe und auch am Geruch erkennen.

Reh und Rotwild sind auch in Tirol zu Hause. „Wildtiere sind rund um die Uhr in der Natur und können sich somit stets frei nach Belieben bewegen. Zum Großteil grasen sie auf ungedüngten Wiesen und nehmen so die besten Bergkräuter, Gräser u. Sträucher zu sich", sagt Anton Juffinger, Geschäftsführer der BIO-Metzgerei Juffinger in Thiersee. Weil die Tiere immer in Bewegung sein können, ist ihr Fleisch extrem mager.