Zwei Männer nach brutalem Raub auf Taxi-Lenker in Innsbruck gefasst

Innsbruck – Nach dem brutalen Überfall auf einen Innsbrucker Taxi-Lenker Ende Mai in Innsbruck konnten jetzt zwei Verdächtige ausgeforscht werden. Es handelt sich um zwei deutsche Staatsbürger, beide wohnhaft in der Schweiz. Vergangenen Mittwoch wurden der 21- und 23-Jährige aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck überstellt. Bei ihrer Einvernahme durch Beamte des Landeskriminalamt Tirols zeigten sie sich geständig. Als Motiv gaben sie Geldmangel und eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel an.