TT-Tourentipp: Herbstwanderung auf den Wörgler Hausberg

Wörgl – Der „Goldene Herbst“. Die schönste Zeit zum Wandern. Na ja, so richtig golden zeigte er sich bis dato nicht. Ein paar wenige Tage waren ganz in Ordnung. Im Großen und Ganzen aber war das Wetter ziemlich durchwachsen und unverlässlich. Am Dienstag dieser Woche zeigte sich der Himmel über Innsbruck wieder einmal bedeckt. Weiter ostwärts, in Wörgl, tröpfelte es aus tiefhängenden Wolken sogar noch – zumindest am Vormittag.