Während ihr diese Zeilen lest, sind eure Augen unentwegt im Einsatz. Aber seid ihr gleichzeitig auch im Stande, eure Gehirnzellen in Bewegung zu setzen? In unserem Quiz über das menschliche Sehorgan könnt ihr herausfinden, wie viel Schaumeier in euch steckt. Wer hier den Durchblick behält, hat das Zeug zum Brillionär!