Soldat in SS-Uniform: Disziplinaranwalt beantragte nur Geldstrafe

Die Causa sorgte nicht nur für Entrüstung bei SPÖ und NEOS, auch Bundespräsident und Oberbefehlshaber Alexander Van der Bellen zeigte sich „schockiert“. Das Ministerium betonte, dass „eine Null-Toleranz-Politik bei Rechtsextremismus gelebt wird und dass immer alle rechtlich möglichen Maßnahmen ergriffen werden“. „Weder das Gericht noch die dafür einzig zuständige Disziplinarbehörde haben eine Entlassung erwirkt“, erklärte ein Sprecher außerdem auf Twitter. Der Grüne Koalitionspartner, Wehrsprecher David Stögmüller, stellte jedoch per Aussendung die Frage in den Raum, warum der Disziplinaranwalt des Ministeriums eine Entlassung gar nicht beantragt habe.

Die Bundesdisziplinarbehörde erkannte den Oberstabswachtmeister am 15. September „schuldig“ der nationalsozialistischen Wiederbetätigung. Er soll bereits 2014 und 2015 im Internet eine Uniform, einschlägige Abzeichen, Hakenkreuzfahnen und Hakenkreuzwimpel bestellt und „zum Zwecke der Herstellung einer SS-Uniform einen Aufnäher mit SS-Runen sowie 2 Aufnäher mit Reichsadler und Hakenkreuz an der Uniform angebracht“ haben. Diese selbst gebastelte SS-Uniform soll er dann zumindest fünf Mal getragen haben, Fotos davon tauchten im Internet auf. 2019 und 2020 soll der Soldat außerdem in der Kantine eines Sportvereins, in der Spielerkabine am Fußballplatz und in einer Kaserne vor seinen Kameraden den Hitlergruß gezeigt haben. Bei der Durchsuchung seiner militärischen Unterkunft, seines Autos und seines Wohnsitzes wurden Munition aus Heeresbestand und "diverse Devotionalien" gefunden.