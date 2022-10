Iss ganz einfach: Drei köstliche Gerichte mit Gams, Reh und Wildschwein

Innsbruck, Reutte – Gams, Wildschwein, Reh – im Herbst steht Wild ganz oben auf den Speisekarten. Wenn man sich denn an Wildbret herantraut. So manche HobbyköchInnen haben ein wenig Angst, etwas falsch zu machen. „Die Angst ist aber völlig unbegründet”, sagt Thomas Ruepp.

Wie generell in der Küche sei schlicht sauberes Arbeiten gefragt, so der Küchenchef vom Restaurant des „Hotel zum Mohren”. Dazu gehört auch das „Putzen” des Fleischs – also das Entfernen von Sehnen und der Silberhaut. Wer sein Wildbret direkt beim Jäger kaufen kann, spart sich wahrscheinlich die meiste Arbeit: „In den meisten Fällen bekommt man dann die Fleischstücke gleich relativ kochfertig geliefert.”

Wer's klassisch mag, der schmort den Wildbraten. „Wie in den letzten Jahren allgemein in der Küche haben sich auch beim Wild die Garverfahren geändert. Hervorzuheben ist hier sicherlich die „sous vide“-Methode”, sagt Ruepp. Dabei wird das Fleisch vakuumiert und dann bei niedriger Temperatur im Wasser – das zum Beispiel mit einem speziellen Sous-vide-Stab auf Temperatur gehalten wird – gegart. „Vor dem Verzehr wird das Fleisch natürlich noch angebraten, um Röstaromen und Hitze zu bekommen”, sagt Thomas Ruepp. Noch ein Vorteil der schonenden Garmethode: Das Fleisch wird haltbarer und sollte doch was übrig bleiben hält es länger im Kühlschrank, so der Küchenchef.