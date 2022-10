Mehrere Kinder bei Bootsunglück in Kambodscha ums Leben gekommen

Phnom Penh – Bei einem Bootsunglück in Kambodscha sind mindestens acht Kinder ertrunken. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sank das kleine Boot, das die Schüler von einem Englisch-Kurs nach Hause bringen sollte, am Donnerstagabend im Fluss Mekong. Drei weitere Kinder galten zunächst noch als vermisst.