Thiem nach Sieg über Cerundolo im Halbfinale von Gijon gegen Rublew

Dominic Thiem kommt nach seiner langen Verletzungspause immer besser in Form.

Gijon – Dominic Thiem steht zum zweiten Mal seit seiner im Juni des vergangenen Jahres erlittenen Handverletzung im Halbfinale eines ATP-Tennisturniers. Der Niederösterreicher besiegte am Freitag im Viertelfinale des ATP-250-Turniers in Gijon den als Nummer vier gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo mit 6:4,6:3. Im Match um seinen ersten Finaleinzug seit fast zwei Jahren trifft er auf den topgesetzten Russen Andrej Rublew, die Nummer 9 der Welt.

„Vom ersten Match an habe ich mich hier großartig gefühlt. Ich bin superhappy, dass ich am Wochenende noch im Turnier bin. Vor allem nach drei richtig guten Matches. Auch heute wieder, bis auf eine kurze Schwächephase war es eine richtig konzentrierte Leistung", erklärte Thiem. Dass er zum zweiten Mal nach Gstaad im Juli die Vorschlussrunde erreicht hat, ist „sehr wichtig für mich. Ich will mich im Ranking verbessern, ich bin noch jenseits von 150. Da hilft ein Halbfinale viel", sagte er.