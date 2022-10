Asyl: Bund stellt Zelte auf, Tirol will Gebäude anbieten

Wien – Die steigenden Asylwerberzahlen sorgen für Probleme bei der Unterbringung. Wie bei der Flüchtlingskrise 2015 müssen Migranten in Zelten untergebracht werden. Der Aufbau der Zelte beginnt dieses Wochenende in Tirol, Kärnten, Vorarlberg und Oberösterreich, teilt die Bundesbetreuungsagentur (BBU) mit. „Als Standorte werden vorwiegend Liegenschaften und Grundstücke des Bundes heranzogen“, sagt BBU-Geschäftsführer Andreas Achrainer.

Im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen werden keine Zelte aufgestellt, weil dieses bereits ausgelastet sei. Im Erstaufnahmezentrum Thalham werden welche aufgestellt, mögliche weitere Standorte sind Landespolizeidirektionen, die Flächen haben. In den Zelten werden laut BBU allein reisende junge Männer, die keine Bleibewahrscheinlichkeit haben, untergebracht. Frauen, Kinder und Familien kommen in feste Unterkünfte. In einem ersten Schritt werde mit den Zelten Platz für mehrere hundert Menschen geschaffen. Die BBU appelliert an die Länder, Unterkünfte bereitzustellen. Achrainer sagt, dass die BBU an der Grenze sei. Derzeit beherbergt die BBU 8000 Menschen, davon seien 5600 zum Asylverfahren zugelassen, sollten somit in die Landesgrundversorgung wechseln. (APA, TT)