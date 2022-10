Plus

Dotter, Eiweiß, Schale – so viel ist klar. Im kleinen Ei – ein wahres Superfood – steckt aber noch viel mehr. Wie findet man überhaupt heraus, ob die Eier noch genießbar sind? Und wie viele darf man eigentlich am Tag essen? Das und mehr erfahren Sie hier anlässlich des Welt-Ei-Tags am 14. Oktober.