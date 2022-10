Signa: Deutsche Warenhauskette Galeria soll nach Staatshilfe rufen

Galeria-Chef Miguel Müllenbach warb in einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Mitarbeiter-Brief um Verständnis. Es gehe um ein „Thema von existenzieller Bedeutung", betonte der Manager in dem Schreiben vom 7. Oktober. „Wir werden unseren Weg nur erfolgreich fortsetzen können, wenn es uns gelingt, die Finanzierung von Galeria neu zu strukturieren und dem Unternehmen neues, frisches Kapital zuzuführen." Ausgelöst durch die Invasion Russlands in der Ukraine im Februar sei das Konsumklima in Deutschland auf ein historisches Rekordtief eingebrochen. Die Energiepreise seien dramatisch explodiert und die Inflation auf ein Rekordhoch gestiegen. Das habe auch Galeria schwer getroffen. So müsse Galeria in den kommenden zwei Jahren über 150 Mio. Euro allein für Energie mehr aufwenden als bisher geplant.