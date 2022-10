AK: Strom- und Gaspreisentkopplung reduziert Inflation um ein Viertel

Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, ließ die AK vom Forschungsinstitut CESAR eine Simulation erstellen, welche die positiven Effekte der Maßnahme herausstreicht. Das „Iberische Modell" soll dabei als Vorbild dienen. In der Studie errechnete der Ökonom Kurt Kratena, dass sich die Kosten für die österreichische Volkswirtschaft durch die höheren Energiepreise 2022 auf rund 24 Mrd. Euro belaufen und 2021 bis 2023 kumuliert etwa 36 Mrd. Euro betragen. Insgesamt zeige sich eine starke Dämpfung des privaten Konsums, die die negative wirtschaftliche Entwicklung antreibe.

Wenn der Strompreis vom Gaspreis entkoppelt und deshalb nur halb so stark ansteigen würde, würden sich die negativen Preiseffekte „in signifikantem Ausmaß" reduzieren, so Kratena bei einem Pressegespräch. Demnach würde sich mit der Maßnahme die Inflation um ein Viertel verringern, der negative Effekt auf das BIP um ein Drittel reduzieren, die Reallohnverluste um ein Drittel geringer und der Beschäftigungsrückgang nur halb so hoch ausfallen.