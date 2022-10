Explosion in türkischem Bergwerk: Tote und Eingeschlossene

Ankara – Mindestens zwei Menschen sind bei einer schweren Explosion in einem Kohlebergwerk im Norden der Türkei ums Leben gekommen. Weitere 20 Personen wurden verletzt, wie der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Freitagabend mitteilte. Die Ursache für das Unglück im Distrikt Amasra am Schwarzen Meer sei noch unklar. Das Bergwerk befindet sich etwa 300 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Ankara.

In den vergangenen Jahren gab es schwere Minenunfälle in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorschriften. 2014 starben bei einer Explosion in einer Kohlenmine in der Provinz Manisa in der Ägäis-Region insgesamt 301 Menschen.(APA/AFP)