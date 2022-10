Ex-Kanzler Kurz warnt vor Putin, tritt für Deeskalation ein

Der Krieg verursache "unendliches Leid in der Ukraine", sei aber "auch eine reale Bedrohung darüber hinaus", sagte Kurz im Gespräch mit der APA. "Und wenn ich das zusammenrechne, dann ist das eine Ausgangslage, wo ich glaube, dass man alles versuchen sollte - so schwer das auch ist - zu deeskalieren. Um an den Verhandlungstisch zurückzukehren und zu versuchen, noch Schlimmeres zu verhindern", so der ehemalige ÖVP-Obmann.