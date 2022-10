Schwarz-Rot in Tirol auf Schiene, Landtag am 25. Oktober fix

Innsbruck – Die Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer schwarz-roten Landesregierung in Tirol stehen kurz vor dem Abschluss. Am heutigen Montag haben die beiden Parteichefs Toni Mattle (VP) und Georg Dornauer (SPÖ) Noch-Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann (VP) gebeten, die konstituierende Landtagssitzung für den 25. Oktober einzuberufen. Zwischenzeitlich werden die Gremien von ÖVP und SPÖ diese Woche über den ausgehandelten Koalitionspakt und die Mitglieder der künftigen Landesregierung abstimmen.

Am Freitag ist beabsichtigt, das Regierungsprogramm und Team zu präsentieren. Über das vergangene Wochenende waren die Chefs am Zug. Die Arbeit der zehn inhaltlichen Untergruppen im Rahmen der Verhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ waren vergangene Woche abgeschlossen worden.

In der achtköpfigen Landesregierung wird die ÖVP künftig fünf Mitglieder stellen und die SPÖ drei. Allein deswegen ergibt sich bereits eine neue Gliederung. Was ist realistisch, was passt zusammen, was wäre ein neuer Zugang?