TT-Analyse: Demokratie ist brüchig geworden

Demokratie war für unsere Generation immerzu selbstverständlich. Wir haben auch nie für sie kämpfen müssen. Doch wenn wir über die Grenzen Österreichs hinausblicken, erkennen wir längst einen Wandel weg von der Demokratie. Rechtsnationale Kräfte erleben selbst in Schweden einen Zulauf, autoritäre Regime nisten sich ein. In den USA konnte Donald Trump Präsident werden, Wladimir Putin trägt Züge eines Faschisten, in Italien erlebten die Erben von Benito Mussolini 100 Jahre nach dem Marsch auf Rom einen enormen Zulauf.