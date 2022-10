Dominik Wlazny: „Ich wollte niemanden aus der Hofburg jagen“

Innsbruck – Eigentlich hatte Dominik Wlazny gehofft, dass es nach geschlagener Bundespräsidentenwahl wieder etwas ruhiger zugehen würde. Tut es nicht – eher im Gegenteil, so der Wiener, der österreichweit auf Platz drei landete und in der Bundeshauptstadt sogar Rang zwei erringen konnte, bei „Tirol Live“ im Gespräch mit TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern. Das Interesse an ihm, seinem Erfolg und seiner Bewegung, der Bierpartei, sei jedenfalls ungebrochen.