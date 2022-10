Weiterer Abgang beim Tourismusverband Brixental

Nach längeren Verhandlungen sei man zu dieser einvernehmlichen Lösung gekommen, wird vom Obmann unterstrichen. Ein Umbau der Führungsriege wurde von Wurzrainer bereits bei der Vollversammlung des TVB im Vorjahr angekündigt. Die Trennung vom Geschäftsführer-Stellvertreter sei ein Teil davon. Auch wurde angekündigt, dass die Führungspositionen neu ausgeschrieben werden. „Wir befinden uns derzeit mitten in einem Strategieprozess, in dem wir die zukünftige Ausrichtung des Verbandes ausarbeiten. Dieser Prozess läuft allerdings noch. Wenn wir hier so weit sind, dann wird es auch zu der Neuausschreibung kommen“, sagt Wurzrainer. Vorher mache das keinen Sinn. Aus diesem Grund soll die Stellvertreterstelle derzeit auch nicht nachbesetzt werden. „Wir haben nur von einer übermäßig großen Führungsspitze auf eine kleinere reduziert. Wir haben ja immer noch zwei Geschäftsführer“, erklärt Wurzrainer.