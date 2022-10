Innsbruck – Kein Interesse an der Politik – diesen Vorwurf müssen sich junge Menschen sehr häufig gefallen lassen. Vor allem dann, wenn nach einem Urnengang die oft magere Wahlbeteiligung der bis 30-Jährigen analysiert wird. Aus der Zahl der Wähler oder Nichtwähler auf das Interesse an Politik zu schließen, sei aber vereinfacht und gerade im Fall von Jugendlichen nicht richtig, meint Lukas Trentini von der Plattform Offene Jugendarbeit Tirol (Pojat). „Die Jugend ist nicht politikverdrossen. Im Gegenteil: Die jungen Leute in Tirol sind total interessiert daran, ihre Lebenswelt mitzugestalten, wenn das Format, die Methode und die Herangehensweise stimmen“, betont Trentini. Anfang der Woche hatte die Pojat zu einem Fachtag geladen, bei dem genau dieses Thema – die Partizipation von Jugendlichen in den Tiroler Gemeinden und die Rolle der Offenen Jugendarbeit – im Mittelpunkt stand.