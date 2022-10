Euro-NCAP-Crashtest: Sicher gecrasht ist mehrfach gewonnen

Wien – Wieder einmal baten der ÖAMTC und Partnervereine zum materialverschleißreichen Euro-NCAP-Crashtest von Neufahrzeugen. Neun Probanden stellten sich und konnten sich laut ÖAMTC „bewähren“. Sieben von ihnen erhielten nämlich das Maximum, das sind fünf von fünf Sternen, zwei erhielten immerhin vier. Es gab also keinen Ausreißer nach unten.

Sehr gut schnitten der 2er Active Tourer von BMW, der X1 von derselben Marke, der Atto 3 von BYD (Build Your Dreams, ein chinesischer Hersteller, der sich in Europa durchsetzen will), der CX-60 von Mazda, der EQE von Mercedes, der Ibiza von Seat und der Arona von derselben Marke ab. Einen Stern weniger erhielten der C5 X von Citroën und der Mobilize Limo (gehört zu Renault). Kritikpunkt beim Citroën-Modell war der „mittelmäßig funktionierende Notbremsassistent“, wie ÖAMTC-Fahrzeugsicherheit-Experte Max Lang erwähnt, beim Mobilize Limo ein „nicht optimaler Schalter für die Deaktivierung des Beifahrer-Airbags“.