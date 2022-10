Neue M2-Generation: Spaß-Kracher bleibt uns erhalten

Kirchheim – Von Verbrennungsmotoren wollen manche deutsche Hersteller trotz aller Elektromobilitäts-Euphorie (noch) nicht ablassen. Weiterhin darf die hauseigene Veredelungsabteilung M Gmbh von BMW mit kraftvollen Derivaten ohnehin schon zügig fahrende Basismodelle noch einmal auffetten. Ganz neu ist der in dieser Woche vorgestellte M2 der zweiten Generation, der vor einigen Jahren noch wohl einfach als M3 oder M4 durchgegangen wäre – angesichts einer Länge von 4,58 Metern, einer Breite von 1,89 Metern und einer Höhe von 1,4 Metern.

Recht viel Lust auf Kompromisse hatten die Zuständigen bei der Konstruktion des M2 ganz offensichtlich nicht – das zeigt sich schon bei der Motorisierung. Das in Österreich hergestellte Aggregat, ein Reihensechszylinder-Benziner mit Turboaufladung und drei Litern Hubraum, leistet 460 PS und stemmt ein maximales Drehmoment von 550 Newtonmetern im Bereich von 2650 und 5870 Umdrehungen/Minute. Die Kraftübertragung erfolgt ausschließlich auf die Hinterräder. Nicht Traktion um jeden Preis war die Vorgabe, sondern höchstmöglichen Fahrspaß zu kreieren. Dazu gehört ganz offensichtlich Quertreiberei. Immerhin besteht die Wahl bei der Art der Übersetzung. Standard ist eine Achtstufenautomatik (bereitgestellt von ZF, auf sportlich getrimmt von der M GmbH), gegen Aufpreis gibt es einen Sechsgang-Handschalter. Früher hätte es Gelächter gegeben bei der Angabe, dass ein Automatikgetriebe günstiger beim Erwerb ist als ein manuelles Getriebe. Heute ist eben vieles im Umbruch, da darf manch einer eher darüber staunen, dass „antik Anmutendes“ weiterhin gedeiht. Im M2 gibt es tatsächlich so etwas, denn bei der ersten Ansicht des Modells nahe München stießen wir auf den iDrive-Dreh-Drückschalter. Der gilt in einer Ära der Touchscreens und Gestensteuerung fast schon als Relikt. Bedienungsfreundlich ist er gleichwohl, das wissen wir von anderen BMW-Modellen.