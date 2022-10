Studierende zurück an der Uni, endlich (wieder) in Präsenz

Innsbruck – Es wird geschwatzt, gelacht und endlich wieder gelernt an der Uni Innsbruck: Mit einem sonnig-warmen Herbsttag begann vergangene Woche das Wintersemester. Für viele Studierende ist es das erste Mal, dass sie nach zwei Jahren Pandemie ihre Universität wieder betreten. Nicht wenige, die inzwischen schon im fünften Semester angelangt sind, fühlen sich dieser Tage so, als hätten sie bisher noch nie studiert – selbst die Suche nach dem richtigen Hörsaal kann etwas dauern. Schafft man es doch noch rechtzeitig zum Beginn der Vorlesung, ist es ein ungewohntes Gefühl, mit 100 oder 200 KommilitonInnen in einem Raum zu sitzen, so viele neue Gesichter zu sehen.