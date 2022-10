Elektroautomarke Nio rüstet sich für den Europa-Start

Im Zuge der Elektrifizierung der Fahrzeuge forcieren nun die Chinesen ihr Bemühen, in Europa noch mehr Fuß zu fassen. Recht intensiv trommelt derzeit Nio und verweist auf den bevorstehenden Marktauftritt in einigen ausgewählten Ländern (Österreich dürfte später folgen). Vor wenigen Tagen gab es eine größere Veranstaltung im Rahmen einer Europa-Premiere. Da gab Nio einige Einzelheiten bekannt, etwa den bevorstehenden Marktstart in Deutschland, Dänemark, Schweden und den Niederlanden. Angedacht ist ein Direktvertrieb mit Abomodellen, zunächst für die drei Baureihen ET7, ET5 und EL7. Die ersten Auslieferungen des EL7, einer größeren Limousine, dürften schon in diesen Tagen über die Bühne gehen, jedenfalls ist das von Nio so beabsichtigt. Die Auslieferungen der kleineren Limousine ET5 und des Midsize-SUV EL7 folgen im Jänner beziehungsweise im März 2023.