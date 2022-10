Aus der Schweiz entführte Zwillinge unversehrt in Frankreich gefunden

Neuenburg/Paris – Die französische Polizei hat aus der Schweiz entführte siebenjährige Zwillinge gefunden und in Obhut genommen. Die Buben seien unversehrt, berichtete die Schweizer Polizei am Samstag. Es gehe um Auseinandersetzungen in einer Familie, die teils in der Schweiz, teils in Spanien lebe. Der Konflikt zwischen den Eltern der Kinder dreht sich unter anderem um die Frage, ob die Kinder in Spanien oder in der Schweiz leben sollen.