Sechs Kinder und vier Erwachsene bei Kellerbrand in Wien verletzt

Wien – Bei einem Kellerbrand am Freitagabend in Wien-Ottakring sind zehn Menschen verletzt worden. Sechs Kinder und vier Erwachsene mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Hausbewohner wurden mit Fluchtfiltermasken ins Freie gebracht, berichtete die Berufsfeuerwehr in einer Aussendung am Samstag. Das Feuer wurde unter Atemschutz gelöscht, der Einsatz dauerte rund drei Stunden.