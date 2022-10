Werk von britischem Maler Francis Bacon für 24 Mio. Pfund versteigert

London – Ein Werk des britischen Malers Francis Bacon ist in London für 24,3 Millionen Pfund (27,9 Millionen Euro) versteigert worden. Das teilte das Auktionshaus Sotheby's am Freitag mit. Das Triptychon mit dem Titel „Three studies for Portrait of Henrietta Moraes" besteht aus drei etwa 35 mal 30 Zentimeter großen Leinwänden. Bisher waren sie im Besitz der Stiftung von William S. Paley, des Gründers der US-Sendergruppe CBS.