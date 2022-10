Mit heißem Öl verbrannt: 85-Jähriger in Kärnten verstorben

Hermagor – Ein 85 Jahre alter Kärntner, der sich am Sonntag in Hermagor mit Lampenöl schwere Verbrennungen zugezogen hatte, ist im Krankenhaus an den Folgen seiner schweren Verbrennungen gestorben, hieß es am Samstag seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. Der Mann hatte bei sich zuhause eine Grablampe anzünden wollen, dabei verschüttete er einen Teil des Öls über seinen Körper. In der Dusche versuchte er sich zu löschen. Sein Bruder hatte die Rettungskräfte alarmiert. (APA)