Guter Rat ist günstig: Pflanzen überwintern, und das mit wenig Energie

Das Gewächshaus ist sicherlich auch in Zeiten, wo mit Energie sparsam umgegangen werden muss, einer der besten Plätze. Denn hier wird die Energie der Sonne am besten ausgenützt. Selbst an trüben Tagen erwärmt sich die Luft darin. Wichtig ist, dass man das Auskühlen in den Nachtstunden oder an Schlechtwettertagen verhindert. Polsterfolien sind da die optimale Möglichkeit, die Wärme im Glashaus zu halten.