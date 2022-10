Endstation Halbfinale: Thiem schied in Gijon gegen Rublew aus

Gijon – Der 29-jährige Niederösterreicher verlor im Duell mit dem Weltranglisten-Neunten Andrej Rublew nach einem harten Schlagabtausch nach 1:36 Stunden mit 4:6,4:6. Für Thiem geht es kommende Woche beim nächsten ATP-250-Turnier in Antwerpen weiter, ehe er beim Erste Bank Open in Wien einläuft.

Österreichs vierfacher Major-Finalist blieb damit der erste Einzug in ein Endspiel auf der ATP Tour seit jenem bei den ATP Finals in London 2020 verwehrt. Es wäre für den 17-fachen Turniersieger übrigens sein 29. Finale gewesen, elf davon hat Thiem verloren.

Der US-Open-Sieger von 2020 ist damit seinem großen Ziel für den Saisonrest in der Woche in Spanien mit dem zweiten Halbfinale dieses Jahr nach Gstaad näher gekommen. Der wohl erträumte Durchbruch mit einem Sieg über einen Top-Ten-Mann war das noch nicht. Mit einem Titelgewinn hätte sich Thiem im Ranking zurück in die Top 100 gekämpft. Doch vom spielerischen Niveau her ist er schon länger wieder zu diesem Kreis hinzuzählen.