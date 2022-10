Furiose erste Halbzeit bescherte WSG Heimsieg gegen Austria Lustenau

Die WSG jubelte in der ersten Halbzeit über gleich drei Treffer.

Innsbruck – Nach zwei Niederlagen in Serie kehrte die WSG Tirol am Samstag im Tivoli auf die Siegerstraße der Bundesliga zurück. Die Elf von Trainer Thomas Silberberger besiegte Aufsteiger Austria Lustenau 3:2 und feierte ihren vierten Saisonsieg.

In der Tabelle zog die WSG mit nun 14 Zählern an den Vorarlbergern vorbei (12 Punkte) und liegt auf Rang acht.

⚽ Zum Spielverlauf: Die Heimischen bestimmten am Tivoli rasch das Spielgeschehen. Schon in der 2. Minute lag der Ball im Lustenauer Tor, Ogrinec stand vor seinem Tor aber im Abseits. Silberberger hatte versucht, mit Zan Rogelj rechts in der Viererkette den schnellen Bryan Teixeira aus dem Spiel zu nehmen. Aus taktischen Überlegungen nur auf der Bank saß Raffael Behounek. Bei Lustenau war der zuletzt kranke Fabian Gmeiner wieder dabei, ansonsten war die Startelf unverändert.