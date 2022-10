Frankfurt schoss Leverkusen ab, Stuttgart gelang Befreiungsschlag

Bremen mit Ballverteiler Romano Schmid und Kapitän Marco Friedl verpasste im Heimspiel gegen Mainz den dritten Sieg in Serie. Marcus Ingvartsen (36.) und Jae-Sung Lee (66.) bestraften Werders Fehler eiskalt. Mainz liegt nach zuvor vier sieglosen Spielen gleichauf mit dem Aufsteiger in der Region der Europa-League-Plätze.

Frankfurt fand nach einem 0:3 gegen Bochum und dem 2:3 in der Champions League bei Tottenham zurück in die Spur. Daichi Kamada erzielte zwei Elfmeter-Tore (45.+5, 72.), Randal Kolo Muani (58.), Jesper Lindström per sehenswertem Heber (65.) und Lucas Alario (86.) schossen die weiteren Treffer. Leverkusen verlor nach dem Heim-0:3 gegen Porto in der "Königsklasse" ein zweites Mal hintereinander unter Neo-Trainer Xabi Alonso und hat als Tabellen-16 weiter nur zweimal gewonnen.