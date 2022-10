Österreich erhöht Mittel für World Food Programme leicht

Anlässlich des Welternährungstages am Sonntag hat Österreich versichert, auch weiterhin einen Beitrag zur Linderung der humanitären Situation zu leisten. Dies sicherten Bundeskanzler Karl Nehammer, Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Außenminister Alexander Schallenberg (alle ÖVP) in einer Aussendung zu. Die im Budget vorgesehenen Mittel für das World Food Programme (WFP) der Vereinten Nationen wurden von 1,6 Mio. Euro jährlich auf 20 Mio. Euro jährlich erhöht.

"Nur mit vereinten Kräften kann es uns gelingen, den Hunger auf der Welt effektiv zu bekämpfen", betonte Nehammer. Millionen Menschen weltweit seien auf die Hilfe des WFP angewiesen. "Seit vielen Jahren unterstützt Österreich dieses Engagement und ist im Sinne seiner humanitären Tradition mittlerweile zu einem ein wichtigen Partner geworden", so Nehammer.

"Die Corona-Pandemie, der Klimawandel und der russische Angriffskrieg in der Ukraine haben Auswirkungen auf die weltweite Lebensmittelversorgung", teilte Totschnig mit. In Österreich müsse sich niemand Sorgen machen. "Andere Länder sind jedoch massiv von Engpässen und Hungersnöten betroffen." Im Zeitraum von 2023 bis 2025 seien daher im Budget 60 Mio. Euro für das WFP vorgesehen, so Totschnig. "Ernährung ist ein globales Sicherheitsthema. Umso wichtiger ist es, dass wir weiterhin unseren Beitrag leisten."