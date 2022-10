„Der Wald“ in der Josefstadt: Nostalgischer Ausflug in das alte Zarenreich

Ein Ensemble in Fahrt: Aufregung vor russischem Vollmond in Starbesetzung mit Herbert Föttinger (Mitte) und Andrea Jonasson in roter Gala.

Wien – Eine reiche Gutsbesitzerin, ein echter wie ein falscher Offizier, ein verschlagen-bäuerlicher Holzhändler, ein „armes“ Mädchen, zwei auf Landstreicherniveau herabgesunkene Schauspieler und die Geheimwaffen vieler russischer Komödien des 19. Jahrhunderts: abgeklärte Dienstboten, die kein noch so abstruses Handeln der Herrschaft erschüttern kann. Alexander Ostrowskijs Komödie „Der Wald“ (1871) verfügt über ein prächtiges Typen-Arsenal, dem man nun am Theater in der Josefstadt in Edelbesetzung begegnen kann.