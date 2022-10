Tirol will keine Zelte: Nächste Woche Gipfel zu Migration im Landhaus

Mit den Traglufthallen hat das Land Tirol bereits genug negative Erfahrungen gemacht. Was den aktuellen Migrationsdruck und die Unterbringung von Asylwerbern betrifft, ist das Land, wie berichtet, proaktiv mit dem Bund in Verbindung getreten. Von Landesseite ist man bemüht, dem Bund mögliche Alternativen zu den Zelten als Unterbringungsmöglichkeiten aufzuzeigen. „Dazu wird es kommende Woche auch eine weitere Sitzung der Task-Force Migration im Landhaus in Innsbruck geben“, teilte das Land gestern mit. Nach derzeitigem Kenntnisstand, so das Land, gebe es in Tirol für dieses Wochenende keine konkreten Zeltaufbauten.