Tiroler Architekt Herbert Waibl wird 80: Rustikalität als Erfolgsfaktor

Innsbruck –Vom Koch zum Planer bekannter Hotels im alpenländischen Raum: Der gebürtige Haller Herbert Waibl hat eine bemerkenswerte Karriere hinter sich. Anlässlich seines 80. Geburtstags heute Sonntag erzählt er über seinen Werdegang, der durch einen schweren Skiunfall eine entscheidende Wende nahm. Nachdem er seinen ursprünglichen Beruf nicht mehr ausüben konnte, begann er Küchen zu planen. Die Partnerschaft mit einem Architekturbüro ermöglichte schließlich den Aufbau eines Hotelplanungsbüros in Brixlegg mit zuletzt rund 20 Mitarbeitern. Lange Zeit war Waibl damit der führende Hotelplaner im Alpenraum. Aus seiner Hand stammen das Trofana Royal in Ischgl oder die Kaltschmid-Hotels in Seefeld.