Die perfekte Selbstpräsentation: So wird's was mit dem Traumjob

Der gebürtige Tiroler Ernst Haunholter hat in Innsbruck Wirtschaftspädagogik studiert und unterrichtet seit über 20 Jahren nebenberuflich in der Erwachsenenbildung. Nach seinem Berufseinstieg in der Organisation am BFI Tirol arbeitete er im Bereich Alumni, Career und Fundraising der Universität Innsbruck. Mittlerweile steht er seit mehr als 10 Jahren den TirolerInnen als Bildungsexperte der AK Tirol zur Verfügung.

