Tiroler Band „Earthtones“ überzeugt mit Albumdebüt

Pfunds – „Shades“, so nennt sich das gelungene erste Album der Band Earthtones aus dem Tiroler Oberland, und es stellt ein in sich geschlossenes Konzept dar. In jedem Song spiegeln sich verschiedene Schattierungen und Klangfarben, vereint durch die erdige Grundästhetik des Earthtones-Sounds, wider. Nach zweieinhalbjährigem Songwriting bewegt sich dieser gekonnt zwischen Singer-Songwriter-Pop und Indie Folk.